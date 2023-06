Igreja São João Batista com barracas prontas para a festa

Estrutura preparada para receber 20 mil pessoas, número já atingido em edições anteriores - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A festa de São João Batista de Carioba já está com tudo preparada para receber o público. A estrutura para os 10 dias de festividades foi montada pensando na segurança e conforto de quem prestigia o evento. Serão três semanas de São João, nos dias 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de junho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Toda estruturação do evento é muito bem pensada e planejada, e é um dos primeiros passos dados para a organização da tradicional Festa de Carioba. Os preparativos começaram bem antes do início do evento, mais especificamente há cerca de sete meses. “Começamos a ir atrás da estrutura, fazer cotação e os contatos com os shows, porque esse pessoal prepara a agenda antes”, contou a voluntária que auxilia na organização da festa Janice Barbosa.

A equipe de organização precisa pedir autorização do Corpo de Bombeiros e também enviar ofícios à Prefeitura de Americana para viabilizar o evento e é nesse momento que o apoio para a segurança é solicitado. Neste ano, equipes da Gama (Guarda Municipal de Americana) e da Polícia Militar farão o apoio, além de uma equipe de segurança privada contratada pela paróquia.

Na parte estrutural do evento, todo o largo da Igreja São João Batista é ocupado e repensado para acomodar os visitantes. A parte do barracão da paróquia é ocupada com mesas, cadeiras, barracas e palco, assim como a parte do gramado da propriedade, que recebe tendas, expandindo a cobertura da festa por mais 3.600 m². No total são mil jogos de mesa, que comportam até quatro mil pessoas sentadas para curtirem o evento, e 15 barracas de comida, bar e pescaria. A igreja conta com 30 banheiros de alvenaria, metade para homens e outra para mulheres, além de um banheiro de PCD (pessoas com deficiência) para cada gênero.

De acordo com Janice, tudo tem que ser preparado com muita atenção, desde o posicionamento do palco, a circulação de pessoas e o lugar das barracas. “Tem que ter um pouco de olho para tudo, né? Segurança e conforto”, disse.

Estrutura preparada para receber 20 mil pessoas – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

PÚBLICO. A festa está preparada para receber cerca de 20 mil pessoas, número já atingido em edições anteriores, faixa geralmente conseguida aos sábados. “A gente gosta, mas cansa “, se divertiu Janice ao pensar nos dias de dedicação à festa de São João.

Toda a fé e dedicação dos voluntários estão expressos em cada parte da festa, seja na estruturação, comidas, ou no árduo trabalho durante os 10 dias de comemoração. “Fazemos com alegria, com alegria de servir a igreja de Deus e é sempre muito bom”, disse a voluntária.

Chico Sardelli e Odir Demarchi destacam sentimento acolhedor

Prefeito de Americana e vice destacam o sentimento acolhedor do evento e da paróquia – Foto: Divulgação

Sempre presentes na Festa de São João de Carioba, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi destacam o sentimento acolhedor do evento e da paróquia.

“Tanto na igreja histórica dedicada a São João, quanto na tradicional festa, o sentimento de acolhida é muito presente. A gente se sente em casa ao frequentar a programação religiosa e também a social, e isso é fruto da característica dos voluntários que fazem essa festa acontecer”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“A comunidade de São João de Carioba está mais uma vez de parabéns pela organização da festa. Um evento grandioso, mas ainda assim muito acolhedor. É uma alegria poder participar mais uma vez”, afirmou o vice-prefeito Odir.