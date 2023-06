Juventude voluntária ajuda a renovar a festa e manter as tradições

Isabela Rober começou o serviço de voluntariado na festa desde pequena, ajudando na barraca da pesca - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Como boa parte dos jovens voluntários na Festa de São João Carioba, Isabela Rober, 27, frequenta a igreja desde pequenininha e começou ajudando na barraca da pesca. Hoje, a engenheira civil é voluntária há mais de uma década na produção de conteúdo para as mídias sociais da comunidade – trabalho importante para que o evento cresça e conquiste notoriedade na região a cada ano.

Além de Facebook e Instagram, o internauta também encontra o site www.festadecarioba.com.br com todas as informações sobre o evento. Segundo Isabela, os canais foram escolhidos porque concentram pessoas de todas as idades e hoje têm alcance significativo, impactando boa parte do interior do Estado de São Paulo. O cenário é bastante diferente do que a organização contava até os anos de 2010, quando a divulgação era baseada em cartazes.

“A festa é tradicional, tem seus temperos típicos e tradições que nunca irão mudar, mas as mídias sociais e a inserção dos jovens trazem uma renovação. Acontece uma troca entre as gerações, aprendemos demais com as pessoas mais velhas que estão lá e elas podem ter uma perspectiva diferente, mais atual. Toda experiência e ligação entre pessoas de diferentes gerações sempre contribui em prol do crescimento da festa”, comenta.

Além de tornar a divulgação da festa e da comunidade de Carioba mais amplas, a presença de uma nova geração de voluntários também impacta na programação do evento, afirma Luana de Almeida Lima, 27, catequista e voluntária.

“As pessoas mais novas conseguem falar a linguagem dos jovens, dar dicas de atrações, indicações de artistas, inclusive aqueles que ainda são desconhecidos, mas têm um talento muito grande”, diz.

“Quanto mais jovens se dispuserem a ajudar e participar, mais nós conseguiremos manter a tradição lá na frente. E não precisamos deles somente na festa, mas na igreja também, deixando a missa mais animada”, enfatiza Luana.

Assim como Isabela e Luana, Beatriz e Breno Rosolen Bortoletto, 21 e 16 anos, colecionam vivências na Festa de São João Carioba desde muito pequenos, acompanhando os pais, Andrea e Marcel. A família tem raízes em Carioba e acredita na importância de manter viva as tradições.

“É muito bom estar lá, batemos muito papo, damos risada e o mês de junho passa rapidão. Ser voluntário é uma experiência que vale muito a pena, é gratificante, pela satisfação de ajudar. Eu já ‘puxei’ uma amiga para o voluntariado e quero trazer mais uma”, comenta Bia. “É um momento gostoso, em família, muito intenso”, completa Andrea.