Sertanejo, samba e rock: festa de Carioba é eclética

O grupo Parada Sertaneja abre a primeira noite da festa, com muita música modão sertaneja - Foto: Divulgação

A Festa São João Batista, de Carioba, é repleta de fé, gastronomia, prêmios e, claro, boa música. A programação musical percorre as três semanas do evento com uma sonoridade eclética, indo do tradicional sertanejo – sempre presente nas festas temáticas juninas -, passando por samba, MPB (música popular brasileira) e até rock. Ao todo serão nove shows.

De acordo com Janice Barbosa, voluntária na organização da Festa São João Batista, o repertório eclético do evento já acontece há algum tempo, e permanece por causa da boa aceitação do público. “Deu uma misturada aí (nos gêneros) e todo mundo gostou”, disse.

As apresentações começam logo no primeiro dia de festa, hoje, dia 8, que será regada de muito modão sertanejo com o grupo Parada Sertaneja, que volta ao palco de São João com um repertório de clássicos, como Almir Sater, Trio Parada Dura e diversos nomes do gênero. No dia seguinte, pela primeira vez na festa, o barbarense Grupo Poxa embala a noite de sexta com samba raiz, passando por Exaltasamba, Zeca Pagodinho, Raça Negra e muito mais

Pela primeira vez na festa, o Grupo Poxa, de Santa Bárbara d´Oeste, embala a noite de sexta com samba raiz – Foto:

No sábado, dia 10, o São João começa mais cedo, às 17h, e para animar o evento sobem ao palco pelo segundo ano consecutivo Eder de Luca e Banda, com um repertório diversificado, tocando MPB, pop, sertanejo, samba e moda de viola.

A festa de São João dura o dia todo no domingo. O tradicional almoço com feijoada terá como acompanhamento o som do Pagode do Rennan. A programação segue até o fim da tarde com a quermesse.

A segunda semana de festa começa com o rock tomando conta. Na sexta-feira, 16, quem sobe ao palco é a banda novaodessense Artéria Rock. O rock and roll das décadas 80 e 90 e suas influências são a base do repertório do trio. Bon Jovi, Rolling Stones, The Cure e Pink Floyd são exemplos do repertório da banda, além do rock nacional, que marcará presença.

A banda de Nova Odessa Artéria Rock traz o rock and roll das décadas 80 e 90 e suas influências – Foto: Divulgação.JPG

“Além de grandes hits também abrimos espaço para algumas canções reggae e MPB. Isto nos permite criar uma atmosfera contagiante, dançante e alto astral para público de todas as idades”, contou a banda, que faz estreia na festa de Carioba.

A piracicabana de coração leva o samba para o segundo sábado, dia 17. O Samba d’Aninha marca presença mais uma vez no evento com o repertório de sambas de sucesso e músicas autorais.

No dia seguinte, durante o tradicional porco no rolete (entrada apenas com ingressos), a animação fica pela dupla sertaneja de americanenses João Paulo e André.

Pelo segundo ano consecutivo Eder de Luca e Banda sobem ao palco com um repertório diversificado, no sábado, dia 16 – Foto: Divulgação

ENCERRAMENTO. A programação musical se encerra na sexta-feira e sábado da terceira semana de evento. No dia 23, a dupla revelação do Programa Terra da Padroeira da TV Aparecida, Jack e William, promete animar o público com um show eclético dentro do universo sertanejo, desde o raiz até os sucessos atuais. Para encerrar os shows da Festa São João Batista, no dia 24, o americanense Yago Rocha marca presença pela sexta vez no evento.

“Fazemos desde o sertanejo mais atual de grandes artistas como Clayton e Romário, até os modão que aquecem o coração de todo mundo”, contou sobre o repertório.

Shows não são as únicas atrações

Como em qualquer quermesse, o show de prêmios não poderia ficar de fora. O tradicional bingo acontece exclusivamente no último dia de festa, domingo, 25, com premiações crescentes em dinheiro, chegando até R$ 5 mil.

O prêmio em dinheiro começa em R$ 500 na primeira rodada do jogo. Na segunda rodada é acrescentado mais mil reais ao prêmio, totalizando R$ 1.500, e, na terceira, a premiação dobra, atingindo os R$ 3 mil. A última rodada com prêmio já estabelecido em dinheiro chega a R$ 5 mil. Durante a quermesse serão realizadas rodadas extras com premiações variadas. Colaborou a repórter Marina Zanaki

Grade de shows

Confira a programação de apresentações que vão agitar os dias de festa em Carioba