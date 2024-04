Homem nu que morreu atropelado na SP-304, em Americana, é identificado

Jonathan Rodolfo Cerri, de 41 anos, era morador de Americana – Foto: Reprodução/redes sociais

A Polícia Civil identificou como Jonathan Rodolfo Cerri, de 41 anos, morador de Americana, o homem que morreu atropelado por um carro na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no quilômetro 127, neste domingo (21). Ele estava nu no momento do acidente. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista, um homem de 32 anos, disse à polícia que seguia na pista, no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330) e, perto do acesso para Nova Odessa, sentiu um forte impacto no veículo, um Ford Fiesta. Ele estacionou no acostamento e, neste momento, percebeu que tinha atropelado uma pessoa.

O condutor do Fiesta fez o teste do bafômetro e não foi constatada influência de álcool no organismo. Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado na delegacia do município e as causas do atropelamento serão investigadas pelo 4° DP (Distrito Policial).