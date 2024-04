Homem é detido pela Gama após passar a mão nas nádegas de mulher no Calçadão de Americana

Um homem de 61 anos foi preso pela Gama (Guarda Municipal de Americana) após passar a mão nas nádegas de uma mulher de 27 anos, que caminhava no calçadão próximo ao cruzamento da Rua Trinta de Julho com a Fernando Camargo, no Centro de Americana, na manhã desta quarta-feira (3). Ele foi autuado em flagrante por importunação sexual.

De acordo com a corporação, por volta das 11h30, patrulheiros faziam ronda de rotina na região central, quando foram algumas pessoas relataram que um homem teria molestado a vítima. Ela foi localizada depois de alguns metros e confirmou o ocorrido.

“Pelas características, conseguimos localizar o autor, que a princípio negou. No entanto, levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), ele foi autuado em flagrante”, relata o inspetor Charles Roberto da Costa, da Gama.