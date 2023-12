Homem é agredido até desmaiar e tem carro roubado após oferecer carona a dois desconhecidos em Americana

Um homem de 29 anos teve o carro roubado após oferecer carona a dois desconhecidos na madrugada deste domingo (3), na Avenida São Jerônimo, no Parque das Nações, em Americana. A vítima sofreu agressões até desmaiar. Quando acordou, o carro, um Volkswagen Fox, já tinha sido levado pelos agressores.

A vítima trafegava pela avenida por volta das 4h15 quando ofereceu carona aos dois desconhecidos. Assim que entraram no carro, eles já sacaram um revólver e anunciaram o assalto. A vítima foi obrigada a conduzir o veículo até a Rua Finlândia, no bairro Santa Maria.

Caso foi registrado na delegacia de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No local, os suspeitos começaram as agressões e desferiram vários golpes no rosto do motorista, que começou a ficar desorientado. Neste momento, um dos agressores abriu a porta do veículo e puxou a vítima para fora. As agressões continuaram na rua e o ladrão deixou o homem desacordado com um chute.

Quando a vítima recuperou a consciência, o carro já tinha sido roubado. Ele voltou sozinho para casa e chamou seu pai, que o levou para o Hospital São Lucas. O caso foi registrado na delegacia de Americana no início da tarde deste domingo.

Outro caso

Uma idosa de 63 anos teve o carro roubado enquanto saía de sua casa na manhã deste sábado (2), na Vila Grego, em Santa Bárbara d’Oeste. Ela foi abordada por dois homens armados, que, após rendê-la, entraram em seu veículo, um Honda Fit.

Com a vítima no carro, os suspeitos seguiram até uma área rural perto da empresa Denso, onde ela foi liberada. A idosa não conseguiu dar detalhes sobre o ocorrido aos policiais que atenderam a ocorrência, pois estava nervosa.

A vítima acabou machucando o tornozelo durante a ação e foi socorrida ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara.