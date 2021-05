Homem agride cachorra com tapas em prédio no Cariobinha e é denunciado

Equipes de protetores do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL) e a ativista Luisa Mell estiveram no prédio da dona da pinscher

Agressões a uma cachorra da raça pinscher motivaram ativistas a realizarem buscas e apreensão em um prédio residencial no bairro Cariobinha, em Americana, na tarde desta quinta-feira (13). A violência ocorreu no último dia 9, mas as imagens do circuito interno só foram divulgadas à Polícia Civil nesta semana.

Pelas imagens, é possível ver que o agressor entra no elevador com a pinscher, a levanta pela coleira e desfere diversos tapas. Com a força da ação, a cachorra chega a girar no ar. Um tempo depois, o homem retorna ao elevador com compras e continua a dar tapas na cadela. Depois disso, ele carrega o animal no colo e o acaricia.

Equipes de protetores do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL) e a ativista Luisa Mell estiveram no prédio no Cariobinha. A dona da pinscher relatou que o homem é seu namorado e que não tinha ciência das agressões. A responsável foi levada até a delegacia de Americana e um boletim de maus tratos foi registrado.

Após o registro da ocorrência, a mulher foi liberada e a cachorra, devolvida a dona. Uma ONG acompanhará a situação para prevenir futuros maus tratos.

O agressor é morador de Campinas e não foi localizado para dar depoimento, mas ainda assim será investigado por maus tratos à animais. A pena para este tipo de crime varia de dois a cinco anos de prisão. As investigações continuam por meio de inquérito policial.