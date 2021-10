Cachorro vítima de abuso é resgatado em Americana

20 out 2021 às 14:47 • Última atualização 20 out 2021 às 18:40

Um cachorro foi resgatado de uma residência no Jardim São Paulo, em Americana, na manhã de terça-feira (19), por sofrer maus-tratos, por meio de abuso sexual, pelo seu dono. O ex-tutor do animal não estava na casa no momento da ação de resgate, mas foi identificado e deverá responder pelo crime, além de poder pagar multas que podem variar de R$ 300 a R$ 3 mil.

Symon foi resgatado nesta terça-feira de uma residência localizada no Jardim São Paulo – Foto: Gama / Divulgação

O cachorro, agora chamado de Symon, foi resgatado pela equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana), com apoio do deputado Bruno Lima (PSL) e a assessora do parlamentar, Roberta Dias Lima.

De acordo com informações prestadas pela assessora, a equipe recebeu um vídeo que mostrava o dono manipulando o órgão genital do animal.

“Quando chegamos na casa, o cachorro não estava machucado, estava de roupinha, até porque, é interessante que o dono mantenha o animal bem cuidado e dócil. Por isso é importante recebermos vídeo para atuarmos na situação de maus-tratos”, comentou Roberta.

Symon foi levado a uma clínica veterinária, parceira das ações do “Cadeia Para Maus-Tratos”, projeto do parlamentar, e foi constatado lesões no pênis do cachorro. Ele já foi encaminhado para a ONG Laticão, em Campinas, e passa por exames.

“Ele chegou com um pouco de anemia e estamos fazendo testes para saber se está com a doença do carrapato. Depois do tratamento, que deve durar cerca de três meses, ele estará disponível para adoção”, comentou a presidente da ONG, Fernanda Fabris.

Com o ex-tutor do cachorro identificado, ele deverá ser chamado pelas autoridades policiais para prestar esclarecimentos e responder sobre o crime de maus-tratos. O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) informou que vai emitir uma multa ao homem, que pode variar de R$ 300 reais a R$ 3 mil, dependendo das circunstâncias do fato e da tramitação do processo.