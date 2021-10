HM reduz leitos de UTI e enfermaria destinados à Covid-19

18 out 2021 às 17:27 • Última atualização 18 out 2021 às 17:28

Medida se deve a baixa taxa de ocupação das últimas semanas; HM está com dois pacientes internados com respiradores

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi (HM), em Americana, reduziu nesta segunda-feira (18) o número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de enfermaria destinados à Covid-19.

Os leitos de UTI passaram de 20 para 10 e os de enfermaria, de 35 para 15. A medida se deve a baixa taxa de ocupação das últimas semanas. Nesta segunda-feira, o hospital está com dois pacientes internados com respiradores e sete na enfermaria.

No último sábado, pela primeira vez em 2021, o hospital ficou sem nenhum paciente com Covid internado nas UTIs. O cenário é reflexo da alta cobertura da vacinação contra a doença e tem sido sentido em outras unidades de saúde do município, como o Hospital Unimed.