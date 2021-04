HM implanta sistema digital para mamografias em Americana

Novo sistema expõe menos tempo de radiação ionizante – Foto: Divulgação

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, implantou um sistema digital para a realização de mamografias, que permite uma clara visualização de nodulações ou calcificações e expõe a mulher a menos tempo de radiação ionizante.

Com o novo sistema, segundo a prefeitura, os exames ficam com mais definição, nitidez, contraste e possuem maior diferenciação de densidade. Além disso, pelo fato de dispensar produtos químicos para a revelação das imagens, o processo também contribui para o meio ambiente.

O novo equipamento foi alugado da empresa IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A, no valor mensal de R$ 11.300, pagos com recursos municipais. A sala de exame também passou por uma remodelagem no aspecto visual.

Sala Rosa

O Hospital aproveitou também para implantar um conceito de humanização na sala de exames. A proposta foi decorar a sala com o princípio da humanização da saúde, com o objetivo de tornar a sala mais acolhedora.

Cor se relaciona com Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama – Foto: Divulgação

“Nós decidimos por esse conceito, que também tem a ver com o Outubro Rosa, cuja cor já é determinante no aspecto da prevenção ao câncer de mama. A Sala Rosa ficou um local onde a mulher se sente mais à vontade e tranquila para realizar o exame”, destacou a coordenadora técnica do setor de radiologia, Fabiana Chaves.