Grupo Liberal animará todos os dias de Festa de Santo Antônio com programação musical variada

O grupo Samprazer, de São Paulo, é uma das atrações da festa - Foto: Divulgação

Festa que é festa tem que ter música boa! E no que depender da organização do evento e do grupo Liberal de Comunicação, a 124ª edição da Festa de Santo Antônio de Americana será um sucesso.

Sob a coordenação do radialista Cezar Polidoro, as três rádios do grupo – Clube AM 580, a Gold 94.7 e a Zé FM 76.3 -, serão as responsáveis por animar todas as noites do evento.

“Estarei animando todas as noites da festa, com brincadeiras, sorteio de prêmios, além de toda equipe de promoção da rádio FM Gold e outros comunicadores. É muito importante participar de uma festa como essa. Por ser tradição na cidade e ter tanto sucesso, considero a Festa de Santo Antônio o principal evento do município”, disse o radialista.

A festividade tem início em 17 de maio, com a apresentação da dupla sertaneja Fábio Menezes e Felipe. No dia seguinte, a cantora Isa Siqueira sobe ao palco, seguida por Ruan Ferrari e a Banda Chiclete com Pimenta no dia 19.

A festa retorna em 24 de maio com a dupla Jack e William, seguida pela presença do grupo Samba D’Aninha em 25 de maio. Com 13 anos de estrada, o grupo Samba D’Aninha, liderado pela cantora Aninha Barros, promete uma viagem pelo melhor do samba raiz, com sucessos de ícones como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Os demais dias da festa reservam uma variedade de estilos musicais, incluindo shows sertanejos, pop rock e flashback dos anos 70, 80 e 90, com bandas como Edhen, SP 304 e AR 40.

O cantor Yago Rocha subirá ao palco da festa no dia 14 de junho – Foto: Felipe Fosalusa

Destaque também para a presença da banda Samprazer, de São Paulo, que se apresenta pela primeira vez na Festa de Santo Antônio, trazendo consigo uma trajetória de 31 anos na cena musical e uma legião de fãs nas redes sociais.

Formado por Rapha dy Souza, Renato Marinho, Maurinhu Samprazer e Junior Bolacha, o grupo Samprazer tem cinco Z Z DVDs e sete álbuns, que somam mais de 70 milhões de visualizações no Youtube e 40 milhões de streams nas plataformas digitais.

O encerramento do evento será marcado por um almoço em 16 de junho, com a presença da dupla sertaneja Dany e Diego, de Santa Bárbara d’Oeste, cuja carreira teve início na infância. Confira nesta página a lista completa de artistas que se apresentarão durante o evento.

Confira as datas e as atrações musicais que animarão o público

Maio

Fábio Menezes e Felipe – Foto: Divulgação

Dia 17 | Fábio Menezes e Felipe

Fábio Menezes e Felipe Dia 18 | Isa Siqueira

Isa Siqueira Dia 19 | Ruan Ferrari e Banda Chiclete com Pimenta

Ruan Ferrari e Banda Chiclete com Pimenta Dia 24 | Jack e William

Jack e William Dia 25 | Grupo Samba D’Aninha

Grupo Samba D’Aninha Dia 26 | Gabriel Alan

Gabriel Alan Dia 31 | Banda Edhen

Junho

Vini Drummond – Foto: Estopa