Governo federal autoriza investimento de R$ 16 milhões em obra no aeroporto de Americana

O MPor (Ministério de Portos e Aeroportos) autorizou a Prefeitura de Americana a abrir licitação para a realização de obras de reforma e ampliação do aeroporto da cidade, com previsão de investimento de R$ 16 milhões.

O valor será custeado integralmente pelo governo federal, com recursos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil). As melhorias possibilitarão que o local receba aeronaves de maior porte. As informações foram divulgadas pelo ministério nesta quarta-feira (5).

Aeroporto de Americana vai receber melhorias – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O processo licitatório vai contemplar o alargamento da pista de pouso e decolagem, assim como sua recuperação, além da recuperação da faixa de pista e pátio de aeronaves, drenagem, regularização de áreas de segurança e auxílios à navegação aérea, entre outros serviços.

Segundo o MPor, as obras são “estratégicas para o governo federal, por impulsionar a economia da região e contribuir para o aumento do emprego e da renda no Estado”.

“A nova infraestrutura permitirá a ampliação da operação de aeronaves da aviação geral até o código 2C, de aeronaves modelo ATR42”, comunicou.

O projeto das obras foi desenvolvido pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). A reforma deve ser concluída no prazo de sete meses após a contratação da empresa vencedora da licitação e a emissão de ordem de serviço.

A fiscalização dos serviços ficará sob responsabilidade prefeitura. A expectativa é que o edital do processo licitatório seja publicado nas próximas semanas.

Infraestrutura aeroportuária

Em detalhes, a pista de pouso e decolagem, atualmente com 1.100 x 18 metros, passará a operar com 1.100 x 23 m, com reforço no número de classificação do pavimento, de 9 para 13, assim como a implantação de área de giro na cabeceira da pista.

O projeto também prevê a ampliação das faixas de pista e implantação de áreas de seguranças nas cabeceiras, além da restauração das pistas de taxiway, com implantação de acostamentos.

“Para permitir operações noturnas, entre outros investimentos previstos na fase de intervenção do aeródromo estão a implantação do novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado e biruta, além da implantação do sistema visual indicador de rampa de aproximação em ambas as cabeceiras”, informou o MPor.

As obras já constavam na previsão orçamentária do governo federal, conforme o LIBERAL noticiou em setembro do ano passado.