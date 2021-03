Gate confirma que explosivos encontrados no Dom Bosco eram funcionais e ‘com potencial lesivo’

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar confirmou, no início da noite desta segunda-feira (29), que encontrou dez artefatos explosivos, funcionais e “com potencial lesivo” no Colégio Dom Bosco, durante atendimento da ocorrência na qual um adolescente de 13 anos efetuou disparos com uma espingarda de pressão.

Explosivos estavam condicionados em garrafas – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Aos policiais, o adolescente, aluno do colégio, já havia dito que levou até a escola explosivos caseiros e que usou componentes como acetona e tiner, além de pólvora, para a fabricação, só que ainda estava pendente uma análise do esquadrão de bombas da PM (Polícia Militar).

O exame do material revelou que foram dez artefatos explosivos improvisados. Um deles o Gate desmantelou para fazer a análise, que identificou pólvora, solvente, pregos e outros materiais metálicos. Se tratou de um artefato funcional, com “potencial lesivo”, informou.

Esquadrão de bombas da PM foi acionado – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Um dos explosivos chegou a ser aceso pelo adolescente, que o jogou em uma sala da direção. Segundo a PM, o objeto “falhou” e não houve a detonação. O restante do material foi encontrado em uma capa de violão.

O menor entrou no Dom Bosco por volta das 16h, uniformizado, com os artefatos, um martelo e uma espingarda de pressão escondidos justamente na capa – o armamento era do pai do adolescente, disse o tenente Thiago Augusto Costa e Silva, da PM de Americana.

Funcionária ficou ferida, mas sem gravidade – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Depois de ir até a direção e jogar o explosivo, subiu ao 2º andar do prédio e entrou em uma sala. Lá, teria feito disparos, atingindo uma funcionária. Na sequência, deu três tiros de “chumbinho” em sua própria cabeça, acrescenta o tenente.

Tanto o atirador quando a funcionária não se feriram gravemente e passaram por atendimento em hospitais particulares de Americana após a ocorrência. Nenhum aluno ficou ferido – no momento da ocorrência, eram 15 funcionários e seis estudantes na unidade, diz a corporação.

Movimento de policiais militares no Colégio Dom Bosco na tarde desta segunda-feira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O caso mobilizou policiais de Americana e do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da PM). Mesmo com isolamento do local, diversos moradores do entorno acompanham a movimentação policial na Rua Dom Bosco.

Durante a ação do atirador, funcionários e alunos teriam se escondido em salas do colégio, que foram isoladas pela polícia. A ação também foi percebida por alunos e professores que acompanhavam aulas virtuais.

Caso mobilizou policiais militares e outras autoridades nesta segunda – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

A escola tem funcionado com 35% da capacidade de atendimento de alunos atualmente, por conta da pandemia da Covid-19. O restante dos estudantes tem assistido às aulas de maneira virtual.

Até a publicação desta matéria, o boletim de ocorrência ainda não havia sido finalizado. A reportagem tenta contato com a direção do colégio para um posicionamento.