Adolescente faz disparos com arma de chumbinho no Colégio Dom Bosco, em Americana

Menor é estudante da escola particular em Americana; segundo a PM, ele carregava artefatos que seriam explosivos; Esquadrão de Bombas foi acionado

Um adolescente de 13 anos fez disparos com uma espingarda de pressão na tarde desta segunda-feira (29), no Colégio Dom Bosco, em Americana. Ele foi contido pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, os disparos atingiram uma funcionária da escola, sem gravidade, e nenhum aluno ficou ferido. O menor ainda carregava uma mochila, um martelo e artefatos explosivos, além da arma, de acordo com a polícia.

A ocorrência está em andamento. O Esquadrão de Bombas da PM foi acionado para averiguar a questão do explosivos. O adolescente é estudante do Colégio Dom Bosco, que fica no bairro Santa Catarina.

Funcionária ficou ferida, mas sem gravidade – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Foram encontrados dez artefatos explosivos improvisados, feitos com pólvora, solvente, pregos, parafusos e outros materiais metálicos. Após análise pelo Esquadrão de Bombas, foi constatado que os artefatos são funcionais e têm potencial lesivo, segundo a PM.

Artefatos que o adolescente levava consigo – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações do tenente Tiago Augusto Costa e Silva, da PM de Americana, o aluno entrou na escola de uniforme e com os artefatos explosivos caseiros, em garrafas, um martelo e uma espingarda de pressão escondidos em uma capa de violão.

Esquadrão de bombas da PM foi acionado – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo a PM, ele teria se ferido durante a ação, que ocorreu por volta de 16h. O adolescente foi socorrido com ferimentos na cabeça que indicariam uma tentativa de suicídio.

Além dos disparos, o adolescente chegou a atirar um suposto explosivo na sala da direção, que não teria detonado, segundo informações da PM. A diretora estava na sala.

O caso mobilizou policiais de Americana e do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da PM). Mesmo com isolamento do local, diversos moradores do entorno acompanham a movimentação policial na Rua Dom Bosco.

Movimentação de policiais militares no Colégio Dom Bosco na tarde desta segunda-feira – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Durante a ação do atirador, funcionários e alunos teriam se escondido em salas do colégio, que foram isoladas pela polícia. A ação também foi percebida por alunos e professores que acompanhavam aulas virtuais.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, no momento em que a corporação atendeu a ocorrência, havia 15 funcionários e 6 alunos no colégio.

A escola tem funcionado com 35% da capacidade de atendimento de alunos atualmente, por conta da pandemia da Covid-19. O restante dos estudantes tem assistido às aulas de maneira virtual.

Esta notícia está em atualização. Mais informações em instantes