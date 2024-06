Gama recupera carga roubada de quase R$ 1 milhão com auxílio da Muralha Digital

Carreta carregada com cinco empilhadeiras e pneus foi roubada no Paraná; três foram presos

Cinco empilhadeiras foram recuperadas pela Gama - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A Gama (Guarda Municipal de Americana) conseguiu recuperar, na manhã desta terça-feira (11), um caminhão carregado com cinco empilhadeiras e pneus, avaliados em R$ 934 mil, que foram roubados no estado do Paraná. A ação aconteceu após a Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da corporação, flagrar o veículo entrando na cidade. Três suspeitos foram presos e o caminhoneiro segue desaparecido.

De acordo com a Gama, os patrulheiros tiveram a informação de que uma carreta foi roubada no Paraná na noite de segunda-feira (10), por volta de 22h, e que o veículo estaria sendo escoltado por outros criminosos em um Renault Logan.

As informações foram inseridas no sistema da Muralha Digital, que flagrou tanto o Logan, como caminhão carregado com a carga roubada, entrando na cidade pela Avenida Afonso Pansan, por volta de 8h desta terça-feira. Uma equipe que estava nas imediações se dirigiu ao local. A possível localização do veículo também foi informada à PM (Polícia Militar) do Paraná pela seguradora.

Durante as buscas pela região, os guardas encontraram o veículo roubado estacionado na Avenida Carmela Faé Ardito, na Vila Bertini e, próximo a ele, dois homens dentro do Logan. Na sequência, um terceiro suspeito se aproximou do local e os três foram detidos e levados à sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, onde a ocorrência está sendo registrada.

Os três devem prestar depoimentos e podem responder pelo roubo e também por adulteração, por terem trocado a placa do veículo. Até o início da tarde desta terça, a ocorrência seguia em andamento.