Gama localiza carro incendiado no Parque Novo Mundo, em Americana

Carro foi totalmente destruído pelo fogo – Foto: Patrulheiro Evangelista / Gama

Um veículo Volkswagen Nivus que foi incendiado foi localizado por patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana), na Rua Rio Claro, no cruzamento com a Avenida Professora Professora Fanny Olivieri, no Parque Novo Mundo, em Americana, na manhã deste domingo (11).

O condutor do carro não foi localizado pelos guardas. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo pertence a uma empresa que fornece móveis para farmácias.

O carro, que não tinha registro de furto ou roubo, foi apreendido administrativamente pela corporação. As circunstâncias sobre o ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.