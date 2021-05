Gama é recebida com pedras e garrafas em aglomeração na Avenida Brasil

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi alvo de pedradas e garrafadas jogadas por pessoas que estavam se aglomerando na Avenida Brasil, em Americana, na noite deste sábado (1°).

Por volta das 22h, a corporação realizava Operação Saturação para conter aglomerações em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Gama recebeu diversas ligações relatando uma grande aglomeração no entroncamento da Rua Amélio Ettore Gobbo com a Avenida Brasil. As denúncias também informavam sobre veículos com direção perigosa, som alto, motociclistas trafegando sem uso de capacete e estimavam cerca de mil pessoas no local. Em função da possibilidade desse grande público, a corporação compareceu com armamentos e munições antimotins.

Ao chegar no endereço, as equipes foram recebidas com pedras e garrafas jogadas por indivíduos não identificados. Segundo a corporação, foi necessário realizar disparos de munição antimotim para dispersar a multidão e restabelecer a ordem no local. A Gama não estimou quantas pessoas estavam reunidas no local.

A corporação informou que, até o término dos trabalhos, não houve informações de feridos durante a intervenção. O caso foi apresentado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Ainda como parte da Operação Saturação realizada na noite de sábado, a Gama fechou um estabelecimento que estava vendendo bebida alcoólica na Rua das Rosas, na Cidade Jardim, às 23h.

Após a intervenção e dispersão da aglomeração, a equipe precisou se deslocar até a praça Oscar Inácio de Souza, no mesmo bairro. Os patrulheiros dispersaram algumas pessoas que haviam migrado para esse ponto.

A PM (Polícia Militar) também realizou operação para combater aglomerações na noite de sábado em diversos pontos da cidade, inclusive na Avenida Brasil. As ações da PM e a Gama foram independentes.

Regras

O Estado está na fase de transição do Plano São Paulo. Estabelecimentos comerciais podem funcionar das 6h às 20h, com capacitada limitada a 25 público.

Contudo, das 20h às 5h está em vigor em todo o Estado de São Paulo toque de recolher, que proíbe a circulação por qualquer motivo que não seja essencial. Os estabelecimentos precisam estar fechados nesse período, e somente são autorizados deslocamentos por motivos como saúde e trabalho.