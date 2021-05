Em operação contra Covid, PM dispersa duas aglomerações em Americana

A PM (Polícia Militar) de Americana dispersou dois pontos de aglomeração de pessoas na noite deste sábado (1º), em Americana, durante uma operação para verificar o cumprimento das normas sanitárias contra o novo coronavírus (Covid-19).

Na Avenida Brasil, polícia dispersou aglomeração de 200 pessoas – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo a corporação, foram identificadas aglomerações na Avenida Brasil e Rua Imperador Sétimo Servo. A PM encontrou os participantes sem uso de máscara e sem manter o distanciamento social, além da perturbação de sossego público.

Na Avenida Brasil, de acordo com a PM, foram encontrados aproximadamente 200 jovens consumindo bebidas alcoólicas, sem máscara, e atrapalhando a movimentação de veículos na via. Na Rua Imperador Sétimo Servo, próximo ao Aeroporto Municipal de Americana, havia aproximadamente 80 pessoas, distribuídas entre veículos com som alto e consumindo bebidas alcoólicas.

PM encontrou cerca de 80 pessoas na Rua Imperador Sétimo Servo – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Em ambos locais de aglomeração, a Polícia Militar realizou as abordagens e orientou os participantes a deixarem os locais para cooperar com enfrentamento do novo coronavírus.

Nas abordagens, foram confeccionados sete autos de infração de trânsito, duas CNHs apreendidas e um veículo recolhido ao pátio.

“A operação teve por objetivo orientar e conscientizar a população para evitar a transmissão e a propagação do coronavírus. Nosso objetivo é resguardar a vida das pessoas, protegê-las, solicitando que fiquem em casa e evitem provocar qualquer tipo de aglomeração”, informou o 1º Tenente PM Tiago Augusto Costa e Silva, que comandou a operação deste sábado.