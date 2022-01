Funcionários denunciam trabalho ‘forçado’ mesmo com sintomas de Covid no Poupatempo de Americana

Funcionários terceirizados do Poupatempo de Americana denunciaram nesta quarta-feira suposta omissão da empresa Consórcio BGH Interior sobre casos de Covid-19 na unidade. Segundo eles, ao menos dois profissionais trabalharam mesmo com atestado positivo da doença e aproximadamente dez estariam indo ao serviço com sintomas gripais.

Na última terça-feira, um funcionário do Poupatempo de Americana, Welington Aparecido Felix, 28 anos, conhecido como Well Felix, morreu por complicações da Covid-19. Ele também teria contraído Influenza.

De acordo com as denúncias, uma coordenadora da unidade fez o teste rápido em uma farmácia após apresentar sintomas e mesmo com o resultado positivo teria trabalhado por três dias, afastando-se do trabalho apenas depois de buscar atendimento médico. Situação semelhante teria ocorrido com um outro profissional que teria recebido atestado por apenas três dias.

Além desses casos, funcionários afirmam que os trabalhadores têm de comparecer na unidade mesmo apresentando sintomas gripais. “Ontem [terça-feira] teve um funcionário que trabalhou o dia todo com sintomas, não estava bem e à noite foi para o hospital. Atendeu uma média de 20 cidadãos se sentindo mal”.

Em nota, a empresa afirma que “em razão de obrigações e deveres contratualmente assumidos, informamos que a Prodesp [Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo] prestará os devidos esclarecimentos acerca das denúncias”.

A Prodesp, por sua vez, afirmou também em nota que o Poupatempo segue com rigidez todos os protocolos sanitários preconizados pelo Estado. Também solicita às empresas contratadas a comprovação da vacinação dos funcionários e determina o afastamento imediato dos colaboradores após relato de qualquer sintoma e comprovação da doença. “Os funcionários citados pela reportagem seguiram as mesmas orientações”, traz trecho da nota.

A companhia também informou que dos 68 prestadores de serviço da unidade em Americana, seis estão afastados de suas funções por testarem positivo para a Covid-19.