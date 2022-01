Com Covid-19 e Influenza, jovem de 28 anos morre em Americana

Welington Aparecido Felix, mais conhecido como Well Felix, foi internado na última sexta-feira em um hospital particular

Um rapaz de 28 anos, funcionário do Poupatempo de Americana, morreu nesta terça-feira (25), por complicações da Covid-19.

Ele era natural do município, mas morava em Santa Bárbara d’Oeste, onde o caso deverá ser contabilizado. Em Americana, houve apenas duas mortes na faixa etária de 20 a 29 anos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Welington Aparecido Felix, mais conhecido como Well Felix, foi internado no dia 14 em um hospital particular de Americana. De acordo com familiares, no mesmo dia ele foi intubado e diagnosticado com Influenza e Covid.

O jovem teria apresentado uma melhora, o que teria feito os médicos reduzirem a sedação na segunda-feira na tentativa de extubá-lo. Porém, durante a madrugada desta terça-feira, Well teria apresentado uma piora no quadro, não resistindo pela manhã.

Segundo familiares, o rapaz não tinha histórico de problemas de saúde e já havia tomado duas doses da vacina contra Covid. No final do ano passado, ele teria se envolvido em um acidente de trânsito e desde então sofria com crises de ansiedade.

Amigo de Well, o assistente de atendimento Renan Henrique Fahr falou ao LIBERAL que ele era uma pessoa alegre, cheia de vida, que estava realizando seus sonhos e afirma que deixará muitas saudades em todos.

“Ele tinha um coração enorme, uma pessoa contagiante, eu sentirei muita saudade dele e sempre irei guarda-lo em meu coração. Ele era um ser de luz”, afirma Fahr.

Ele deixa os pais Aparecido Felix e Carmita Ferreira da Rocha Felix e dois irmãos. O velório será a partir das 7 horas desta quarta-feira (26) no cemitério do Parque Gramado. O sepultamento está marcado para 10h30 no cemitério Cabreuva, em Santa Bárbara.