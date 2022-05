Fórum em Americana discute prevenção ao abuso e exploração infantil

A primeira edição do Fórum de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes de Americana segue até esta quarta-feira (18), na FAM (Faculdade de Americana).

A atividade, que teve início na segunda-feira (16), faz parte da Campanha “Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes”, alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado nesta quarta.

Fórum foi aberto em evento na FAM – Foto: Rodrigo Francischangelis / Prefeitura de Americana

Em entrevista à Rádio Clube (AM 580), a psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da FAM, Cristiane Maria Correa, explicou que o fórum tem como foco, em especial, a prevenção ao abuso sexual.

“Com as crianças e adolescentes, falamos sobre sexualidade, sobre as partes privadas do corpo e que ninguém deve tocar. Trabalhamos sensações, emoções e o significado de carinho, carícia, e o que é o abuso sexual. Quando o adulto toca na criança, ela precisa identificar que está errado e recorrer a ajuda”, explicou a profissional sobre o tema.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela ainda alerta que os números da violência sexual estão cada vez mais presentes na sociedade, principalmente depois da pandemia de Covid. “O maior índice de violência vem da própria família, por isso precisamos conversar com as crianças e adolescentes”, disse Cristiane.

Escola. Nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, alunos da Escola Estadual Octavio Soares de Arruda, na região do Nova Americana, realizam uma passeata pelo bairro conscientizando à comunidade, por meio de cartazes e de uma flor, símbolo da campanha. Os alunos foram alertados durante a semana sobre o tema e vão repassar o assunto à população.