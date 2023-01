Fila de poda ou remoção de árvores em Americana tem mais de 4 mil pedidos

Procedimento é moroso e envolve a aprovação de um engenheiro agrônomo antes do serviço

A fila para poda ou remoção de árvores em Americana é grande. Segundo dados compilados pela SMA (Secretaria de Meio Ambiente), mais de 4 mil solicitações foram protocoladas na prefeitura, sendo 3.500 de poda e 716 solicitações de remoção. Este número, porém, não corresponde ao de árvores existentes nos locais, já que um processo pode envolver diversas árvores ou vários protocolos podem ser relacionados a apenas uma.

A alta demanda faz com que o atendimento seja moroso, já que nenhuma árvore pode ser derrubada sem um laudo técnico assinado por um engenheiro agrônomo após visita ao local.

Neste documento, são especificados os riscos e as condições que a vegetação apresenta, e qual é a melhor abordagem para o trabalho a ser realizado. Apenas o desejo de retirar uma árvore, mesmo em terreno particular, não é suficiente para a remoção.

Priscila mora em uma casa em frente a uma árvore com problemas no Balneário Riviera – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Um dos casos protocolados é de uma árvore na Rua Luís Corsi, no Balneário Riviera, na região da Praia Azul. O processo foi aberto pelo aposentado Valmir Reinaldo de Oliveira, 60, e a intenção é que duas vegetações sejam retiradas: uma palmeira-imperial e um chapéu-de-sol.

De acordo com alguns moradores do bairro, um funcionário da prefeitura, quando foi ao local, constatou que o chapéu-de-sol está danificado e precisa ser removido.

“Eu tenho muito medo, às vezes perco o sono, porque essa árvore está caindo aos poucos, ela está até inclinada na direção da minha casa. Agora é época de chuva, tem muito vento e raio. Se essa árvore cair, pelo tamanho dela, ela destrói a minha casa”, disse Priscila de Oliveira Gomes, 38, que mora em uma residência em frente à arvore.

Quanto à solicitação dos moradores da Praia Azul, a SMA informou que um engenheiro será enviado nos próximos dias para avaliar a situação. Se for necessária a remoção de alguma árvore, a ação será realizada imediatamente.

Ainda de acordo com a secretaria, todas “as demandas são encaminhadas para as equipes de trabalho que contam com funcionários capacitados e o cronograma é definido pela SMA, mas pode ser alterado em caso de emergências”.

Os serviços agendados são realizados por região. Em média, no mês, o volume de material retirado chega a 37 toneladas.

Na tentativa de agilizar o processo, a Prefeitura de Americana anunciou, em dezembro de 2022, a aquisição de um novo caminhão com cesto aéreo. O veículo custou R$ 513,8 mil e foi comprado pelo Executivo com recursos devolvidos pela câmara.

Como solicitar o serviço

Para fazer um protocolo de remoção ou poda de árvore, o solicitante deve entrar no site americana.1doc.com.br. É necessário fazer o cadastro para ter acesso aos formulários. Depois do cadastro, o usuário deve fazer o login, ir até a aba “protocolos” e seguir os procedimentos solicitados. O sistema encaminha o processo automaticamente para a secretaria responsável.