Farmácias de Americana e Santa Bárbara têm maior procura por testes de dengue nesta semana

Basta uma picada na ponta do dedo para conseguir a amostra de sangue que identifica a doença

A procura por testes de dengue nesta semana aumentou nas farmácias de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O exame é semelhante ao protocolo adotado para diabetes: basta uma picada na ponta do dedo para conseguir a amostra de sangue que é colocada no aparelho que identifica anticorpos, assim como o antígeno da dengue.

Resultado do teste de dengue fica pronto em 15 minutos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O resultado fica pronto em 15 minutos e o valor do procedimento fica entre R$ 38 e R$ 59,90, dependendo da farmácia.

Em uma drogaria na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Israel, em Americana, a procura chega a 20 testes por dia. O farmacêutico Alcides Roberto Biagio diz que os clientes podem agendar o horário para evitar filas.

“Não existe um horário de pico para a procura, pois o nosso movimento é intenso na maioria dos dias das 8h às 23h, que é o nosso horário de funcionamento. Na semana passada, por exemplo, realizávamos cerca de 10 testes por dia, mas nessa semana tivemos o dobro da demanda.”

Clóvis Gomiero, gerente de outra farmácia na Rua Fernando de Camargo, no Centro, diz que a procura tem sido de cerca de 15 testes por dia, desde a última segunda.

“Anteriormente, tínhamos a média de nove exames por dia, mas não sabemos dizer o motivo desse aumento”, afirmou.

Para Gisele de Araújo, gerente de uma farmácia na Rua Prudente de Moraes, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, a demanda pelos testes fica na média de oito a dez por dia.

“O que percebemos é que muitas pessoas ainda não sabiam da possibilidade de realizar o teste diretamente na farmácia e de não precisa de indicação médica. Na semana passada, não tínhamos tanta procura.”

Segundo Gisele, para fazer o teste basta pedir diretamente ao atendente no balcão da drogaria. A orientação é que seja feito a partir dos sintomas da doença: febre alta, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo, além de dores no corpo, articulações e atrás dos olhos.