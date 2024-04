Farmácia Central de Americana tem reforma entregue e retoma funcionamento normal nesta sexta

A Farmácia Central de Americana teve sua reforma entregue nesta terça-feira (2) e voltará a atender o público a partir de sexta-feira (5).

O espaço, que recebe medicamentos básicos e de alto custo da Assistência Farmacêutica, passou por melhorias estruturais internas e externas, assim como nova identificação visual.

Foi feita manutenção no telhado, troca de calhas, rufos e pisos, assim como revestimentos e aparelhos sanitários. Também foram trocadas portas e janelas, luminárias e ajuste na rede elétrica.

De acordo com o município, o custo da obra foi de R$ 585,4 mil, com recursos próprios. A Farmácia Municipal realiza cerca de 300 atendimentos por dia.

Farmácia Central voltará a atender normalmente na sexta-feira – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

“São quase R$ 600 mil que nós investimos para ter melhor qualidade de atendimento. O gestor público precisa gostar de pessoas, precisa gostar de gente. E nós temos trabalhado nesse lema, uma cidade mais humanizada, porque sempre tem aqueles que precisam mais do que a gente do serviço público”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).

Desde o início das obras, em julho do ano passado, o atendimento tem sido feito na parte inferior do prédio, com entrada pela Rua Anhanguera. Nesta quarta (3) e quinta-feira (4), a Farmácia Central estará fechada para organização do novo espaço.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a obra de revitalização faz parte do processo para humanizar o atendimento.

Farmácia Central recebeu investimento de R$ 585,4 mil – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

Acolhimento

Um dos princípios da humanização é o acolhimento e a ambiência. E hoje, é com muito prazer que nós entregamos uma ambiência melhor da assistência farmácia. Com uma marca à altura da nossa população, à altura do nosso colaborador”, explicou.

Por fim, a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Daniela Batagin, celebrou a entrega.

“Esse lugar é muito importante para a população de Americana. Por aqui passam mais de 300 pessoas por dia para retirar medicamentos básicos e de alto custo. Eu estou muito feliz de ver todo esse espaço renovado”, disse a profissional.

