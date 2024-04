FAM abre inscrições para Vestibular de Inverno, com início das aulas em agosto

A FAM (Faculdade de Americana) abriu nesta terça-feira (2) as inscrições para a edição de 2024 do Vestibular de Inverno, com ingresso em agosto para os aprovados. De acordo com a faculdade, são mais de 30 cursos, incluindo período matutino e noturno.

Os interessados devem se inscrever pelo site da FAM. Pelo portal, também é possível realizar a prova do vestibular, que consiste em uma redação dissertativa argumentativa. No meio do ano, alguns cursos apresentam alta concorrência, como psicologia, que possui apenas seis vagas.

Sede FAM, a Faculdade de Americana – Foto: Divulgação

Outros cursos que fazem parte do Vestibular de Inverno são biomedicina, que oferece 35 vagas; direito, com 24; e publicidade e propaganda, que tem 18. A FAM ainda informou que o resultado obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderá ser utilizado para substituir a nota do vestibular.

Para os aprovados nos cursos de engenharia, haverá um desconto de 50% nas mensalidades durante o primeiro semestre.

Já para os demais ingressantes da modalidade presencial, que confirmarem a matrícula entre abril e junho, haverá o mesmo desconto na primeira parcela. Em ambos os casos, é preciso utilizar o cupom “FAM50” na matrícula.