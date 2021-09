Falta de varrição provoca incômodo

Falta de varredores na Rua São Gonçalo deixa as folhas espalhadas pelo chão e causa queixas dos moradores

A falta de varredor na Rua São Gonçalo, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em Americana, gerou incômodo para a aposentada Maria Luiza Martins, de 59 anos, que diz não ter mais o serviço no bairro há dois anos.

Falta de varredores na Rua São Gonçalo deixa as folhas espalhadas pelo chão e causa queixas dos moradores – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A rua em questão é onde mora a mãe dela. A reclamante reside no Jardim Santana, onde recebe o serviço até os dias de hoje. Além disso, ela contou já ter visto varredores no Jardim São Paulo e no Werner Plaas. Por isso reclama da falta em alguns dos bairros da cidade.

“Retirar o serviço de toda a cidade até pode ser aceitável. O que não é aceitável é que alguns bairros possuem a limpeza pública e outros não. Eu queria ver se esse serviço foi realmente suspenso ou só alguns bairros são privilegiados”, reclama.

A Prefeitura de Americana foi questionada e informou que há dois varredores na região. A questão específica da Rua São Gonçalo será verificada para que as providências necessárias sejam tomadas.

