Abadá Capoeira promove aulão para idosos neste sábado, em Americana

Aberto ao público, evento será realizado no Civi e contará com batizado de novos alunos, troca de cordas e show de capoeira

A escola Abadá Capoeira realiza neste sábado (4), às 15h, o chamado Aulão da Superação no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), em Americana. O evento será aberto ao público e voltado aos alunos da terceira idade.

Desde de 2019, a instituição promove aulas de capoeira no Civi para associados do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). No aulão deste fim de semana, haverá batizado de novos alunos, troca de cordas e show de capoeira.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Este é mais um dos eventos do calendário da Abadá Capoeira em Americana que, ao longo de 30 anos, vem promovendo o esporte, a arte e a cultura brasileira através da capoeira”, disse Cássia Barbosa, a Graduada Beleza, que estará no evento.

“A expectativa é a presença e participação de pessoas de todas as idades neste aulão. Ele foi totalmente pensado para a integração de todos: crianças, jovens, adultos e idosos”, completou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O aulão tem como organizadores Sidney Tempesta, o Mestre Pernilongo, e Job Faria, o Mestrando Job, e contará com a participação de João Batista dos Santos, o Professor Xodó, de Angra dos Reis (RJ). Além disso, haverá arrecadação de macarrão para projetos sociais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

As aulas da Abadá Capoeira para idosos acontecem às quartas-feiras, das 9h às 10h, no Civi. Por fim, o espaço fica na Rua Major Rehder, 650, no Centro.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco