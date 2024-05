Incêndio começou em trilha ao lado do ecoponto - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um incêndio atingiu o ecoponto do Jardim da Paz, em Americana, na noite desta quarta-feira (1º). O fogo começou em uma trilha nas imediações e se expandiu, atingindo alguns pedaços de madeira e galhos de árvores que haviam sido descartados no local. Ninguém ficou ferido.

As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou três caminhões carregados com água.

A auxiliar administrativa Maria de Fátima Nogueira relatou que casos de incêndio são frequentes na região. “O ecoponto fica dentro do bairro, então nós aqui ficamos preocupados com o perigo de novos incêndios”, disse a moradora.

Já a dona de casa Dirce Aparecida do Amaral acredita que o fogo foi provocado por vândalos. “Acho que foi provocado por jovens que geralmente ficam na área verde ao lado do ecoponto”, afirmou Dirce.

A prefeitura confirmou que o incêndio ocorreu devido a um ato de vandalismo, onde foi ateado fogo em um terreno ao lado do ecoponto. Com isso, as chamas se alastraram, atingindo o local de descarte. O fogo foi rapidamente controlado e não houve prejuízos.