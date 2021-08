Falta de manutenção em campo é alvo de queixas na Vila Belvedere

A falta de manutenção no campo de futebol da Praça Mihem Abrão, localizada na Avenida Paschoal Ardito, na Vila Belvedere, em Americana, é motivo de reclamação e problemas de saúde.

Protocolos para realizar a manutenção foram abertos há seis anos, mas nada mudou até agora – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a aposentada Rosangela Sallati, de 58 anos, moradora da região, quando a praça foi inaugurada o campo era de areia, mas com o tempo se dissipou, sobrando apenas terra vermelha. “A partir daí a conservação da praça virou uma luta”, conta.

A movimentação no campo levanta poeira, de acordo com a moradora, que abriu protocolos para manutenção da praça há cerca de seis anos, mas nunca foi atendida. Rosangela, que tem quadro de bronquite, sofre com o pó que entra em sua casa.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Americana não se posicionou sobre o caso e quais medidas seriam adotadas.

