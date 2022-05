Falha na Área Azul é apontada por presidente da câmara

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), apontou falhas no registro de utilização das vagas na Área Azul, administrada pela empresa Estapar, no último dia 14. O vereador protocolou uma moção de apelo à empresa para que cancele as notificações emitidas na data. A Estapar nega qualquer falha.

Sistema de parquímetro na Área Azul de Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o parlamentar, o sistema apresentou problemas, tanto pelo aplicativo do celular como nos parquímetros. “Eu descobri quando fui utilizar o aplicativo. Quando desci no totem, estava lotado de gente, todo mundo com dificuldade e não funcionava. O carro de fiscalização estava pela cidade, mas se o sistema estava com falhas, o mais justo não é cobrar dos motoristas”, explicou Thiago.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O presidente da Casa de Leis destaca, ainda, que recebe reclamações de usuários do sistema e comerciantes da região central sobre o serviço prestado. A moção será discutida e votada pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária de hoje, e encaminhada à empresa.

Resposta. A Estapar foi questionada pelo LIBERAL ontem e informou que não constatou problemas na data. A empresa também explicou que não foi notificada sobre o assunto.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Americana, e a administração informou que o caso está em análise pela Utransv (Unidade de Transporte e Sistema Viário de Americana), e ainda não há definição.