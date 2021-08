Erosão em rua preocupa moradores do São Roque

Presente há mais de 20 anos, uma erosão entre uma área verde e o asfalto da Rua Xingu, esquina com Tocantins, no Jardim São Roque, em Americana, tem preocupado os moradores.

Erosão fica entre uma área verde e o asfalto da Rua Xingu – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com Jéssica de Souza Santana, de 27 anos, que reside no local, além do desgaste do solo, o espaço é alvo constante de descarte irregular de materiais, o que causa mau cheiro. Como uma parte do asfalto cedeu, os motoristas precisam redobrar a atenção para evitar acidentes.

Jéssica conta também que antes o espaço possuía uma grade para proteção, porém, ela foi levada pela degradação do asfalto.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre uma previsão de conserto do asfalto e a fiscalização para evitar o descarte irregular. O órgão informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos enviará técnicos ao local. Sobre o descarte, o Grupo de Proteção Ambiental da Gama (Guarda Municipal de Americana) realiza monitoramento dessa área além de outros locais da cidade.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.