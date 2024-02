Empresário Oswaldo Nogueira estreia coluna no LIBERAL

Chamada de “Caixeiro Viajante”, coluna terá os textos publicados na editoria de Cidades do jornal

O empresário e ex-vereador Oswaldo Nogueira passará a assinar uma coluna quinzenal no LIBERAL a partir deste domingo. Chamada de “Caixeiro Viajante”, coluna terá textos publicados na editoria de Cidades e, segundo o autor, abordará temas do dia a dia do noticiário.

Oswaldo quer que textos façam leitores refletir – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Meu compromisso é trazer aos leitores uma variedade de assuntos que abrangem diferentes áreas da vida cotidiana. Através das minhas experiências como ‘caixeiro viajante’, tenho a oportunidade única de explorar diferentes culturas e realidades por diversas regiões do interior do Brasil, o que me permite apresentar informações autênticas e atuais”, comentou.

Oswaldo, que é assinante do LIBERAL há 27, se diz honrado por ter uma coluna no jornal. “O LIBERAL é um veículo de imprensa respeitado e reconhecido regionalmente, e poder compartilhar meu conteúdo em um jornal com tanta credibilidade é algo muito significativo”, disse.

Ele espera que os textos sejam uma “fonte de provocação e reflexão para os leitores”. “Quero instigá-los a pensar sobre os temas abordados e a explorar mais informações sobre eles, levando-os a uma maior compreensão e conhecimento.”

O empresário foi vereador entre 2005 e 2012 em Americana, mas diz que não tem planos políticos futuros. “Por enquanto, estou focado em minha coluna e em continuar contribuindo de maneira positiva para minha comunidade”.