Empresário de Americana morre após acidente em rodovia de Itapira

João Ricardo era empresário e residia em Americana - Foto: Reprodução/Facebook

Um empresário morador de Americana morreu na manhã desta segunda-feira (12), após um acidente na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), em Itapira. A vítima foi identificada como João Ricardo Chiozini, de 58 anos. De acordo com informações apuradas pelo LIBERAL, ele não resistiu a algumas lesões na região do pescoço.

De acordo com a Intervias, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 10h, no quilômetro 43, próximo a uma indústria de máquinas agrícolas e à saída para o bairro Vila Bazani.

Acidente ocorreu na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), em Itapira – Foto: Paulo Bellini / Itapira News

João Ricardo estava em sua motocicleta, uma Suzuki, atrás de uma carreta. Em determinado momento, os veículos teriam colidido, o empresário perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e bateu em uma árvore. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente e não foi localizado. Não houve congestionamento ou bloqueio de faixas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Agentes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) e uma equipe da Intervias atenderam à ocorrência. A vítima foi levada desacordada ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Itapira, porém não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

João Ricardo Chiozini, de 58 anos, morreu no acidente – Foto: Paulo Bellini / Itapira News

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

João Ricardo era empresário e tinha um comércio de materiais recicláveis em Nova Odessa, no Parque Industrial Harmonia. Informações consultadas pela PMR por meio do emplacamento da motocicleta dão conta de que ele residia em Americana. Em suas redes sociais, é possível constatar que ele era apaixonado por motocicletas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O corpo de João Ricardo será encaminhado pela Funerária São Luiz, de Itapira, ao IML (Instituto Médico Legal) nesta segunda. Após exames periciais, será liberado para velório e enterro realizado pela Funerária Araújo Orsola, provavelmente em Americana.