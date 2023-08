Empresa de montagem de aviões começa a funcionar em setembro em Americana

Sede da fabricante europeia Tecnam, no Brasil, será no hangar 20 do aeroporto municipal

Aeroporto de Americana vai abrigar a empresa de montagem de aeronaves - Foto: Arquivo - Liberal

A Tecnam Aircraft, fabricante europeia de aviões de pequeno porte, pretende inaugurar na segunda quinzena de setembro, no hangar 20 do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação, em Americana, a unidade de montagens de aeronaves no Brasil.

Com 75 anos no mercado, a empresa italiana já possui representação de vendas no Brasil, mas seus aviões vendidos no País são montados no exterior e importados. Agora, o processo de montagem passará a ser finalizado no aeroporto de Americana.

Em entrevista ao LIBERAL nesta terça-feira (15), Gervásio Tanabe, diretor da marca no Brasil, afirmou que a empresa já iniciou o processo de redesenhar o hangar, preparando o terreno para o início das operações.

Além de montar os aviões pré-moldados em Americana, a unidade será um centro de excelência que não apenas representará a marca italiana, como também gerará empregos locais e contribuirá com a arrecadação do município.

Os valores de investimento da empresa, representada no Brasil pela Infinitum Aviation Services, ainda estão em aberto, uma vez que seguem diretamente vinculados ao desempenho do mercado.

“Temos um plano que se estende até 2024, considerando que a presença da marca é muito recente no Brasil. Começamos a trabalhar em meados de 2021 e com a criação do CNPJ [Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica] em 2022, intensificamos o foco a partir do 2º semestre”, explica Tanabe.

Segundo o diretor da marca no País, com a instalação da unidade em Americana, os aviões chegarão ao Brasil em uma forma pré-moldada e uma equipe de mecânicos homologados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) concluirá a montagem, garantindo que os padrões de qualidade e excelência pelos quais a empresa é conhecida sejam mantidos. Com essa abordagem, a Tecnam tende a impulsionar a aeronáutica local.

“A gente acredita que ao longo dos anos teremos um contingente razoável de mecânicos para fazer esse trabalho de montagem dos aviões. Já começamos, inclusive, a fazer seleção de profissionais”.

Quanto à escolha de Americana como base operacional, Tanabe diz que não foi acaso. “A proximidade do aeroporto com grandes terminais e a localização em um corredor aéreo favorável tornam o município uma escolha ideal para a Tecnam. O clima da região também é um fator favorável, uma vez que permite operações confiáveis, mesmo sob condições adversas”, conclui.