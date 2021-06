Em novo pico de internações, hospitais de Americana têm lotação máxima em leitos de UTI Covid

No total, 98 pessoas estão internadas com respiradores, maior volume já registrado; enfermarias têm 122% de ocupação

Em novo pico de internações, os quatro hospitais de Americana com UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para coronavírus registram lotação máxima nesta quarta-feira (16) e 98 internados utilizando respiradores, maior volume já registrado.

As enfermarias, compostas por leitos clínicos sem respiradores, têm 115 hospitalizados, acima da capacidade instalada de 94 vagas. A ocupação total está em 122%.

No Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o número total de leitos com respiradores saltou de 26 para 27, com ocupação máxima nesta quarta-feira. A enfermaria está com 58 internados, atuando com 165% da capacidade, que é de 35 leitos.

O Hospital Unimed, que definiu o momento como “crítico”, tem 68 pessoas internadas, das quais 40 estão na UTI.

No Hospital São Lucas, são 31 internados, dos quais 17 estão em respiradores. O local é o único que ainda possui leitos de enfermaria, com duas vagas.

O Hospital São Francisco acomoda nesta quarta-feira 29 pacientes, 14 deles com respiradores.

Boletim informa novas infecções

A Vigilância Epidemiológica de Americana registrou 117 novos casos positivos nesta quarta-feira, nenhum deles óbito. No total, a cidade tem 20.835 moradores que se contaminaram, dos quais 57 estão internados, 623 morreram, 752 estão em casa e 19.403 se recuperaram.