DAE informou que a Cidade Jardim enfrenta problemas de pressão de água há vários anos, mas a situação está prestes a ser resolvida - Foto: Suzy Coutinho/Prefeitura de Americana

Com temperaturas acima de 30ºC, moradores de dois bairros de Americana reclamaram, nesta segunda-feira (18), de falta de água durante o último sábado e domingo, e início desta semana.

Morador da Cidade Jardim, Adilson Rosolen, 60, afirma que na casa dele, na Rua dos Lírios, a falta de água começou na quinta (14). O abastecimento retornou brevemente na madrugada de sábado (16), acabando novamente antes das 9 horas.

Depois voltou domingo (17) à noite e a pressão da água permanecia fraca até a manhã desta segunda. Rosalen disse ter contatado o DAE (Departamento de Água e Esgoto) três vezes, sendo informado de que o problema se devia a um reservatório baixo.

Enquanto isso, a operadora Neiva Ferreira, 61, residente na Avenida Antonio Centurione Boer, no Vale das Nogueiras, disse que está sem água desde às 7 horas de domingo.

Na noite desta segunda, ela teve que recorrer a poços artesianos para as necessidades de cozinha e higiene. “Esse vai e vem ocorre desde novembro do ano passado”, desabafou.

O DAE informou que a Cidade Jardim enfrenta problemas de pressão de água há vários anos, mas a situação está prestes a ser resolvida com a conclusão da estação elevatória, atualmente em fase final de construção no reservatório local. Além disso, foi identificado um registro quebrado no bairro, que já foi substituído no fim de semana.

Quanto à Avenida Antonio Centurione Boer, o DAE afirmou não ter recebido reclamações sobre falta de água na região. Uma equipe seria enviada ao local para investigar as causas da escassez.