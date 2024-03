Após cinco anos, Americana volta a ter um mês seguido acima de 30°C

O forte calor nas últimas semanas do verão fez com que Americana chegasse, nesta segunda-feira (18), a 31 dias consecutivos com as temperaturas máximas acima dos 30°C. Isso não acontecia desde janeiro a fevereiro de 2019, conforme dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

Calor pode ser interrompido com a chegada de uma frente fria na próxima quinta (21) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o levantamento feito pelo LIBERAL, com base nas medições do Ciiagro, em todos os dias de 16 de fevereiro deste ano a 17 de março, a cidade alcançou ao menos 30°C.

Essa é a 3ª maior sequência da série histórica, que teve início em novembro de 2015.

A maior sequência de dias quentes registrada pelo centro vai de 12 de março de 2016 a 25 de abril de 2016, ou seja, 45 dias seguidos com temperaturas acima de 30°C.

Já a segunda maior corresponde de 28 de fevereiro de 2018 a 1º de abril de 2018, com 33.

Fenômenos

Segundo Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), tanto os períodos de máximas elevadas quanto os cinco anos sem uma série desse tipo podem ser explicados pontualmente pelos fenômenos El Niño e La Niña.

O El Niño se caracteriza pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico na região da Linha do Equador, o que na nossa região leva a um aumento das temperaturas. Já o La Niña é o mecanismo inverso, ou seja, há um resfriamento do oceano e consequentemente uma diminuição nas máximas.

“Com exceção a 2018, em 2016, 2019 e neste ano o El Niño estava vigente. Em 2018, estava sob condição da La Niña, mas ainda assim 30ºC está dentro da média pra fevereiro e março, apesar de quente. O fenômeno La Niña atuou entre meados de 2020 até o começo de 2023, por isso os cinco anos sem sequências desse tipo”, disse Bruno.

Frente fria

A série deste ano pode ser interrompida nesta semana, já que uma frente fria deve atingir a região na quinta (21), favorecendo a ocorrência de temporais e amenizando o calor. Segundo o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), na sexta (22) a máxima prevista é de 27°C.

Até lá, as temperaturas continuarão elevadas e demandam cuidados da população. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, a orientação é que as pessoas bebam muita água, evitem fazer exercícios físicos das 10 às 16 horas e, na hora de dormir, utilizem uma bacia com água ou uma toalha molhada para melhorar a qualidade do ar. Ele ainda destacou que é proibido atear fogo em lixos e entulhos.