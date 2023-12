Em Americana, presépio de Carioba completa 70 anos e reabre para visitação neste sábado

O primeiro milagre de Jesus Cristo, a transformação de água em vinho, é a novidade deste ano do tradicional presépio mecânico da Igreja São João Batista de Carioba, em Americana. Com visitação gratuita a partir deste sábado (2) até a primeira semana de janeiro, o presépio completa 70 anos com pelo menos 75 movimentos retratando cerca de 30 passagens bíblicas.

O espírito natalino é reforçado em dois sábados, dias 9 e 16 de dezembro, quando, além do presépio, os visitantes podem conferir cantatas de Natal, a partir das 18h30. No primeiro sábado, se apresentam a banda Incantus, o coral Santo Antônio e a Banda Municipal de Americana. Já no segundo, será a vez do Coral da Associação Nipo Brasileira de Americana.

Presépio de Carioba completa 70 Anos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Todos os anos, cerca de 20 voluntários contribuem para a abertura e funcionamento do presépio de Carioba, trabalhando tanto na manutenção e limpeza das peças – que passam o ano protegidas por capas plásticas e cortinas – quanto na decoração natalina, disposição de informações sobre as passagens da bíblia e explicações para os mais curiosos durante as visitações.

História

Atração para crianças e adultos, inclusive de outras cidades e até estados, o presépio de Carioba é um dos poucos da região que continuam funcionando, segundo o professor e engenheiro mecânico Jader Neves Grilo, de 61 anos, responsável pelo projeto atual.

Ele é filho de cariobenses, integrou a comissão formada na década de 1990 para a manutenção e preservação da Igreja São João Batista, continua voluntário e é um dos detentores da história da comunidade de Carioba.

“Começou em 1953. Três ou quatro pessoas que trabalhavam como mecânicos na Fábrica de Tecidos Carioba, que cuidavam dos caminhões e tal, montaram pela primeira vez na nave de entrada da igreja um presépio pequeno, com três movimentos, incluindo a manjedoura e um burrinho, que se movimentavam. A energia elétrica era difícil e a movimentação era feita com água da mina canalizada, que era farta naquela época”, conta Jader.

Jader Neves Grilo, de 61 anos, responsável pelo projeto – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma sala no fundo da igreja foi construída especialmente para o presépio, montado sobre uma mesa reta de madeira que media cerca de 9 metros de comprimento.

A fábrica encerrou suas atividades em 1976. Na década de 1980, o bairro Carioba foi demolido e o presépio, assim como a Igreja São João Batista, passou por um período de abandono. O presépio chegou a ser transferido para o salão de festas da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde ficou por dois anos.

Quando os moradores se reuniram contra a ameaça de demolição da igreja e retomaram a realização da Festa de São João Carioba, por volta de 1994, o presépio também foi recuperado, agora com a liderança de Jader, período em que foi construída a passagem da Arca de Noé.

Em 2002, uma infestação de cupins que atacou o madeiramento da igreja também afetou o presépio, motivando uma reforma.

“Desmontamos inteiro, peça por peça, refizemos a bancada, que agora tem 12 metros por 2,5 metros de largura, fizemos diferentes patamares para quedas de água, montanhas com fibras e começou a tradição de todos os anos acrescentar movimentos novos. Hoje, todo mundo fica esperando”, conta Jader.

Além de estrutura metálica reforçada, atualmente o presépio mecânico é movido à energia elétrica, mas todas as passagens originais antigas foram mantidas e são preservadas. As peças, maioria em gesso e plástico, foram modificadas para a montagem das cenas.

As representações vão desde a sagrada família, santa ceia, crucificação e ressurreição de Cristo até miniatura da própria Igreja São João Batista de Carioba, com a comunidade celebrando o padroeiro.

Desde que foi retomado, o presépio só deixou de ser aberto à visitação em 2020, devido à pandemia da Covid-19. Segundo Jader, existe o desejo de ampliá-lo, incluindo uma reprodução do antigo bairro Carioba em miniatura. Outra ideia é manter o espaço aberto para visitação ao longo do ano, por ser considerado uma ferramenta de catequese.

Programe-se

Quando: Abertura no sábado (2), às 18h; depois, funcionamento de quarta-feira a domingo, sendo quartas, quintas e sextas, das 19h às 22h; sábados, das 18h30 às 22h; e domingos, das 14h às 22h. As cantatas de Natal ocorrem nos dias 9 e 16 de dezembro, a partir das 18h30. A programação segue até o dia 7 de janeiro.

Onde: Igreja São João Batista de Carioba, localizada na Rua da Igreja, número 1, no bairro Carioba, em Americana..

Ingresso: Gratuito.