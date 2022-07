Em Americana, Avenida da Saudade vai passar por obras de recapeamento

A Avenida da Saudade, em Americana, passará por obras de recapeamento em toda a sua extensão. O serviço está previsto em um convênio assinado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) com o Governo do Estado de São Paulo, conforme a administração municipal anunciou nesta quinta-feira (30).

Os trabalhos serão custeados e executados pelo Estado, por meio de empresa contratada, com investimento de R$ 1.997.781.

Trabalhos serão feitos em toda a extensão da via, nos dois sentidos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O recape será feito nos dois sentidos da avenida, desde o Viaduto Ministro Ralph Biasi até as proximidades do cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, nas imediações do Cemitério da Saudade. São 19 mil metros quadrados de área total e 1 km de extensão.

“Essa é uma avenida importante da nossa cidade, que possui um alto fluxo de veículos, e a obra vem em uma boa hora para dar melhores condições aos motoristas que passam todos os dias pelo local”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

O começo da obra depende do cronograma do Estado, mas, após iniciado, o trabalho deve levar cerca de 30 dias, segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Será feita a fresagem, para retirada do asfalto antigo, e aplicação de uma nova camada. Nós, da secretaria, iremos monitorar toda a execução e fazer a sinalização de solo após o recapeamento. A ideia é entregar um serviço semelhante ao da Avenida Nove de Julho”, disse o secretário.