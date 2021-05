Em ação conjunta, guardas de Americana e Santa Bárbara recuperam botijões furtados

A Guarda Municipal de Americana, com o apoio da Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste, recuperou quatro botijões de gás de 12 que foram roubados neste domingo (9). Um suspeito foi identificado, encaminhado ao plantão policial e liberado para responder pelo crime em liberdade.

Segundo informações da vítima no registro policial, ao chegar em seu depósito, na Rua da Meditação, no Jardim da Paz, em Americana, às 7h30, o proprietário notou que seu alambrado estava danificado. Ao entrar no estabelecimento, sentiu a falta de 12 botijões de gás cheios.

Foram encontrados R$ 1,2 mil com o suspeito – Foto: Divulgação

Ao averiguar as imagens do circuito de segurança foi possível ver dois homens em um carro modelo Tipo invadirem o local e levarem os botijões. A mulher também conseguiu anotar a placa do veículo e passou essas informações à Gama (Guarda Municipal de Americana).

O veículo foi localizado trafegando pela Rua João Eduardo Macknight, no Frezzarin, em Santa Bárbara. O condutor, um coletor de material reciclável de 45 anos não estava com os itens levados, apenas com R$ 1,2 mil. Ele foi levado até o plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste e confessou o delito, informando que na casa de sua mãe estavam escondidos quatro botijões. As outras oito unidades não foram encontradas.

O caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara como furto a estabelecimento comercial e será investigado. O coletor foi liberado e responderá em liberdade pelo crime. Os botijões foram devolvidos à vítima os R$ 1,2 mil, aprendidos.