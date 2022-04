‘É uma demonstração espontânea de patriotismo’, diz Jair Bolsonaro sobre motociata

Declaração foi dada em live semanal e ele reafirmou a presença no evento que terá Americana como destino

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a se manifestar sobre a motociata desta sexta-feira (15) que terá como destino a cidade de Americana. Na noite desta quinta-feira, durante sua live semanal, ele reafirmou a sua presença e convidou os apoiadores a participarem da manifestação, que foi batizada com o nome “Acelera para Cristo”.

“Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É uma demonstração espontânea de motociclistas de São Paulo e região, sempre mostrando seu patriotismo, sua vibração e sua crença à democracia”, disse o presidente, minutos antes do encerramento da transmissão.

À tarde, Bolsonaro já tinha confirmado pelo Facebook a sua presença no evento. Em uma breve postagem, o presidente menciona apenas os horários de partida e chegada da motociata, cita que todas as pessoas estão convidadas para o encontro e afirma que estará presente junto de seus apoiadores.

A motociata está marcada para começar às 10h, partindo do sambódromo, em São Paulo, chegando até Americana, no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana). A expectativa é que o presidente chegue à cidade entre 11h30 e 12h.

O caminho até o interior passará pelas Rodovias Bandeirantes (SP-348), Luiz de Queiroz (SP-304) e Anhanguera (SP-330). Os trechos que serão percorridos pelas motos ficarão interditados, segundo o DER (Departamento de Estrada de Rodagem) e a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

A expectativa é que Jair Bolsonaro tente alavancar, na região, o nome de Tarcísio Gomes (Podemos) como pré-candidato ao governo de São Paulo. A presença do ex-ministro da Infraestrutura também é esperada em Americana nesta sexta-feira.