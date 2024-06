Do tradicional galeto aos doces, evento oferece cardápio recheado de opções

Festa possui estrutura para até três mil pessoas sentadas - Foto: Arquivo_Liberal

O mês de junho chegou e com ele uma das festas mais tradicionais e queridas da região: a Festa de São João Batista, em Carioba.

Este ano, o evento promete dez dias de alegria, música e, é claro, uma gastronomia irresistível, dando continuidade a uma tradição que encanta os visitantes todos os anos.

A festa, que terá início nesta sexta-feira, dia 7 de junho, é aguardada com expectativa pelos moradores locais e também por aqueles que moram na região. E não é para menos, afinal, a variedade de pratos salgados e doces é grande.

A variedade de doces

De acordo com Janice Rocha Barbosa, 63 anos, coordenadora da comunidade e voluntária da festa, o galeto é o carro-chefe do evento. Além disso, os visitantes poderão se deliciar com uma ampla gama de opções, incluindo pastel, cachorro-quente, churrasco, linguiça assada, lanche de pernil, batata em molho, polenta frita, batata palito, milho cozido e seus derivados, cuscuz mole, sopa de mandioca, doces de morango, cocada, quebra-queixo, tapioca e churros. E para acompanhar essas delícias, não faltarão opções de bebidas, como o famoso quentão, vinho quente, cerveja, refrigerante, suco e água. É uma verdadeira festa para todos os gostos!

Uma das novidades deste ano é a participação ativa da comunidade local no evento. A barraca de batata em molho, por exemplo, está sob responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, enquanto a barraca do lanche de pernil ficou a cargo da comunidade São José Operário.

Estrutura oferece três mil lugares sentados

Quando se trata de espaços, a festa não economiza. Com aproximadamente três mil lugares sentados, a avenida na lateral da igreja é livre para estacionamento, garantindo a comodidade dos visitantes. A rua em frente à capela é fechada para veículos, garantindo a segurança e facilitando a circulação das pessoas.

Para Janice, a festa não é apenas uma celebração, mas uma verdadeira demonstração de amor e união entre os moradores de Carioba.

“Sou ‘filha de Carioba’”, diz ela. “Trabalho na comunidade há mais de 20 anos e me sinto honrada em contribuir para essa tradição que é tão importante para todos nós”.

