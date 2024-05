Dise prende homem que distribuía drogas no Centro de Americana

Um laminador de 37 anos foi preso por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, na manhã de segunda-feira (27). Ele é apontado pela polícia como responsável pela distribuição de drogas no Centro da cidade.

Na casa dele, no bairro Nova Carioba, os agentes apreenderam 547 pedras de crack, dois celulares e uma maquina de cartão de crédito.

De acordo com os investigadores, os policiais apuravam o envolvimento do laminador na entrega de drogas. O suspeito foi localizado na frente da residência. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas no interior da casa os policiais acharam os entorpecentes e demais objetos.

O homem foi levado à sede da delegacia especializada, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, ele foi transferido à Cadeia Pública de Sumaré até ser apresentado à audiência de custódia.