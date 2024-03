Dise apreende drogas, arma e munições em ‘laboratório’ na Avenida São Jerônimo

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana deflagraram a Operação Aspen e apreenderam nesta quinta-feira (29) 5,5 kg de drogas – entre maconha e cocaína -, uma arma, munições e objetos utilizados para o preparo dos entorpecentes, em um apartamento na Avenida São Jerônimo, no bairro Morada do Sol, em Americana.

Além disso, o suposto responsável pelo “laboratório” foi encontrado e detido em outro endereço, no Jardim Ipiranga, na mesma cidade.

Drogas, arma, munições e outro objetos apreendidos pela Dise de Americana – Foto: Dise / Divulgação

De acordo com informações da própria Dise, após uma denúncia anônima, os policiais iniciaram as investigações e passaram a vigiar um apartamento na Avenida São Jerônimo, que seria um imóvel do tráfico. O suposto responsável pelo espaço seria um homem de 35 anos, que morava no Jardim Ipiranga, em endereço que também passou a ser monitorado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após as confirmações sobre as movimentações nos dois endereços, nesta quinta os policiais adentraram o apartamento, encontrando as drogas e confirmando que se tratava de um ponto utilizado para preparo de entorpecentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Eles apreenderam maconha – que seria do tipo “Colômbia” – e cocaína, além de um revólver calibre 38 e dez munições intactas, outras 60 munições de fuzil calibre .556, um silenciador de arma, uma prensa para embalo de drogas, pó branco para misturar com os entorpecentes, embalagens diversas e outros objetos utilizados pelos traficantes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Enquanto isso, no endereço do Jardim Ipiranga, o suposto responsável pelo apartamento foi encontrado e detido. Com ele também havia mais maconha e cocaína, além de outros objetos associados ao tráfico. As chaves do imóvel da Avenida São Jerônimo também estavam no local.

No total, nos dois endereços foram apreendidos 1,5 kg de cocaína e 4 kg de maconha. O homem detido foi levado à sede da Dise de Americana e optou por permanecer em silêncio, mas mesmo assim ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou à disposição das autoridades.