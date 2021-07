DIG recupera em Santa Bárbara barco furtado do presidente da OAB de Americana

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana recuperaram no final da tarde desta terça-feira (13), em Santa Bárbara d’Oeste, um barco do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, Rafael de Castro Garcia, que havia sido furtado.

Barco será devolvido à vítima – Foto: Divulgação

O furto ocorreu na quinta-feira (8), em Americana. O barco e a carreta serão devolvidos à vítima e estavam prontos para serem transportados para outra cidade.



Segundo informações da DIG, o barco foi encontrado na zona rural de Santa Bárbara, próximo da Estrada da Balsa.

O barco foi furtado de um estacionamento localizado na Avenida Bandeirantes, na Vila Cordenonsi, às 23h50 da última quinta. No dia seguinte, Garcia registrou boletim de ocorrência sobre o furto.

Câmeras de segurança do estabelecimento identificaram um carro de cor escura com três pessoas, que, após passar pelo local, retornou de marcha ré, batendo propositalmente nas portas de vidro do estacionamento onde o barco estava.

As câmeras não conseguiram capturar a placa do veículo, mas após investigações com apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), a DIG chegou à identificação do suspeito e depois até o barco.

O suspeito pelo furto ainda não foi localizado. As informações são da DIG de Americana.