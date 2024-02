Depósito de materiais recicláveis é destruído em incêndio no Jardim Bazanelli, em Americana

Um incêndio consumiu um depósito de materiais recicláveis localizado na Rua Miranda, no Jardim Bazanelli, em Americana, na noite desta segunda-feira (12). As chamas teriam iniciado por volta de 20h e demandaram cerca de 3 horas para o controle, mobilizando o Corpo de Bombeiros com viaturas de Americana, Santa Bárbara e Piracicaba. Não houve feridos.

Depósito foi destruído pelas chamas – Foto: Willame José / Divulgação

O depósito tinha cerca de mil metros quadrados, segundo a corporação, e foram necessários aproximadamente 20 mil litros de água para conter o fogo. Ao todo, nove bombeiros participaram da ação.

Um morador das proximidades procurou o LIBERAL para relatar o incômodo dos vizinhos em relação à sujeira e desorganização do local. Além da ocorrência de ratos e baratas, ele cita os riscos de acidentes e reclama da ausência de fiscalização da prefeitura.

Algumas recomendações do Corpo de Bombeiros para mais segurança no armazenamento de recicláveis são evitar locais de risco, principalmente com fiações elétricas descascadas, e evitar também o condicionamento de vidros e materiais inflamáveis próximo a conteúdos como papelão e madeira.

O telefone 193 é o número do Corpo de Bombeiros para emergências, disponibilizado de forma gratuita em todo território nacional.