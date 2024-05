O brigadeiro leva mel e sempre faz sucesso - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Festa boa é aquela que tem um prato especial no cardápio. Na celebração de Santa Rita de Cássia, a receita de brigadeiro de mel adoça os dias de festividade da comunidade, que aguarda ansiosamente para poder se deliciar com a criação do padre Thiago Gonçalves da Cruz. O cardápio deste ano também conta com novidades.

Dispostos em uma caixinha com cinco unidades, os brigadeiros de mel da Quase Paróquia Santa Rita de Cássia tiveram a receita desenvolvida pelo pároco e uma paroquiana. Quando o padre Thiago chegou à comunidade, ele buscava por um doce que representasse a Quase Paróquia e que pudesse ajudar a levantar fundos para a igreja.

Foi na história da santa com o mel (confira nas páginas 2 e 3) que buscaram a inspiração. “Não pode contar o segredo não”, brincou o pároco. Ele disse que não há nada de especial nos ingredientes, além daqueles de uma receita convencional do brigadeiro comum.

“Os ingredientes de um brigadeiro com a proporção certinha de mel acrescentada e feito com amor, carinho e muita devoção”, contou. O doce se tornou um sucesso entre a comunidade e igrejas de fora da cidade, que procuram o padre Thiago atrás da receita.

A iguaria é feita apenas no período de comemoração de Santa Rita de Cássia, durante a novena e a festividade. Em 2023, foram vendidas cerca de 30 caixas nos dias de oração, enquanto na festa foram comercializadas cerca de 400 caixinhas.

“O pessoal quando começa a novena já pergunta se não vai ter brigadeiro, todo ano. As nossas comidas aqui são sempre esperadas”, disse o padre.

Espetinhos em três sabores estão entre as novidades

Além do famoso brigadeiro, o cardápio da festa de Santa Rita de Cássia deste ano está repleto de variedades e novidades. O evento terá espetinhos pela primeira vez e com três opções de sabores: carne, kafta e frango.

O setor de bebidas também ganha mais uma variedade. Além dos sabores de refrigerantes, sucos, água e cerveja, a festa terá o chopp com uma nova opção para o público. “Para um público que gosta de uma cerveja artesanal, vamos trazer o IPA, Stout e Pilsen”, contou o organizador Eduardo Pedro.

Na parte da comida, o cardápio contará com cuscuz, cachorro quente, doces variados (morango com chocolate, brigadeiro e bolo de pote), polenta e batata frita, e pastéis de carne, queijo e pizza. Além de todas essas opções, a festa também conta com iscas de frango empanadas e fritas, um diferencial da Igreja Santa Rita de Cássia.

“É o peito de frango cortadinho, empanado, frito e quentinho”, descreveu a voluntária Claudete Beppe Ferreira. De acordo com a organização, o prato é temperado pelos próprios voluntários, que mantêm uma receita secreta.

Os sucessos de venda, além dos brigadeiros, são os pastéis e as iscas de frango – sugestões da quase paróquia para aqueles que visitarem a festa.

O segredo para a fama dos pratos não poderia ser outro, de acordo com os voluntários que se dedicam nos três dias de festa, o amor.

“Quando a gente conversa nas reuniões, a gente combina que queremos fazer algo que agrade a nossa família […], então a gente não está fazendo para a quermesse, a gente está fazendo para a nossa família”, disse Claudete. “A gente não pensa na venda, a gente pensa no sabor”.