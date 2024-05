DAE Itinerante estará no Nova Americana nesta terça-feira

Segundo a prefeitura, equipe da autarquia estará com uma van adaptada prestando atendimentos no bairro

O atendimento itinerante do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana será realizado nesta terça-feira (14) na feira livre do Nova Americana, na Rua Chavantes, entre 9h e 12h.

Durante atendimentos podem ser requisitados serviços como segunda via de conta de água – Foto: Susy Coutinho/Prefeitura de Americana

Segundo a prefeitura, a equipe da autarquia estará com uma van adaptada prestando atendimentos como segunda via de conta de água, parcelamento, pedido de religação, mudança de titularidade, registro de fatura por e-mail e informações gerais.

“Estamos facilitando a vida do cidadão americanense, que muitas vezes tem dificuldade para se deslocar até a sede do DAE. Os moradores dessa região podem contar com nossa assistência”, afirmou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Nas próximas semanas a ação será realizada na região da Cidade Jardim (dia 22) e do São Vito (29).

A população também pode se comunicar com o DAE pelos seguintes canais: telefone 08000-123-737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. Outra opção é acessar o site www.americana.sp.gov.br, e clicar no ícone “Protocolos DAE”.