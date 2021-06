DAE informa falha no sistema de captação e pode faltar água em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou na manhã desta quarta-feira (16) uma falha no sistema de captação de água e comunicou que pode faltar água em Americana.

Equipes da autarquia trabalham para retomar a operação do sistema, que está funcionando com a unidade antiga por ora. Alguns pontos da cidade poderão ter o abastecimento afetado.

Captação do Rio Piracicaba foi reduzida após falha; DAE ativou sistema antigo até resolver o problema – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo a nota do DAE, enviada via prefeitura, o sistema inteligente de operação da captação de água do Rio Piracicaba apresentou uma falha no início desta madrugada, o que provocou a redução da captação.

“Nessa manhã a unidade nova foi desligada e a unidade antiga entrou em operação até que o sistema seja recolocado em operação. Poderá haver pontos de desabastecimento na cidade, que serão sanados com a retomada da operação do novo sistema”, encerra o comunicado.

Não foi informada uma previsão para a normalização do abastecimento. A reportagem questionou a prefeitura sobre possíveis regiões, bairros ou pontos com maior chances de desabastecimento de água, mas ainda não recebeu resposta.