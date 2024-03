Dois homens invadiram uma loja no Nova Carioba, em Americana, no início da madrugada desta quinta-feira (28). Eles desligaram a câmera do local e fugiram levando cerca de R$ 15 mil em roupas, além do caderno com documentos e notas fiscais das mercadorias. Porém, o monitoramento de outro comércio flagrou quando os dois desceram de um Ford KA branco.

Comerciante percebeu loja vazia ao chegar para trabalhar pela manhã – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A comerciante Jacqueline Priscila Camazão disse ao LIBERAL que quando chegou pela manhã percebeu que o estabelecimento estava vazio.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eles deixaram apenas as roupas que estavam em dois manequins. O estranho é que não levaram minha bolsa que tinha cartões e documentos. Apenas se preocuparam em pegar as roupas e meu caderno contendo anotações e notas fiscais. Parece que o crime foi encomendado, pois em outra loja masculina que fica aqui por perto fizeram a mesma coisa”, disse Jacqueline.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Sobre o caso, a Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que vem intensificando o patrulhamento dia e noite naquela região.

“A Guarda Municipal orienta que todo e qualquer ilícito ocorrido, que a vítima comunique as forças de segurança do município, além de registrar do boletim de ocorrência na Polícia Civil.”

O comando do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) ressaltou que a PM vai intensificar o patrulhamento e analisar as imagens na tentativa de identificar e prender os responsáveis pelo furto.